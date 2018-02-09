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FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Hüseyin Avni Mutlu’nun tahliyesine karar verdi.

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

IHAAW201711-ASA/09-02-2018 - FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. 09.02.2018 20:17:11 TSI NNNN

IHAAW201711-ASA/09-02-2018

- FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Hüseyin Avni Mutlu’nun tahliyesine karar verdi.

09.02.2018 20:17:11 TSI
NNNN

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