FETÖ mensubu 15 muvazzaf asker tutuklandı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 askerden 15’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 16’sı ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan 24 kişi ise geçen hafta tutuklanmıştı.