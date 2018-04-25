FETÖ nedeniyle görevden ihraç edilen 63 eski polis gözaltına alındı

Gaziantep’te FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden görevinden ihraç edilen, emekli olan ve açığa alınan 63 eski polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli düzenlenen operasyonlar neticesinde açığa alınan, emekli olan ve kamudan ihraç edilen toplam 63 eski polis gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.
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