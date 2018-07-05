FETÖ operasyonunda 5 havacı astsubay gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Ankara ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen, 2'si de geçici olarak görevden uzaklaştıran toplam 5 havacı astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum