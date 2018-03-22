FETÖ operasyonunda 7 kişi adliye sevk edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçe Müftülüğünde görevli din ve imamlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY’nin Safranbolu ilçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik 12 Mart’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ilçe müftülüğünde görevde olan aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö., H.U., H.B., A.D., N.E., N.A. ve E.K. gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün boyunca sorguları tamamlanan 7 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Safranbolu Adliyesi’ne getirildi.
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