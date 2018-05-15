FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki örgüt üyeleri ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya ile KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği bildirildi.