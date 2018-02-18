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FETÖ operasyonunda bir doktor gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda bir doktor gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün tepe yönetimi ile irtibatı sağladığı iddia edilen bir doktorun yakalanması için, görev yaptığı hastaneye operasyon düzenledi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda bir doktor gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün tepe yönetimi ile irtibatı sağladığı iddia edilen bir doktorun yakalanması için, görev yaptığı hastaneye operasyon düzenledi. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan daha önce hakkında işlem yapılan Doktor A.A. yapılan HTS analizinde FETÖ tepe yönetimiyle irtibatı, vakıf ve dernek kaydı bulunması sebebiyle hakkında gözaltı kararı verildi. Çalıştığı hastanede gözaltına alınan A.A. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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