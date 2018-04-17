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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı.Mahrem yapılanma içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlarla askeri personele yönelik 11 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı.
Mahrem yapılanma içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlarla askeri personele yönelik 11 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kayseri merkezli yapılan operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da 24 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 28 kişi içinde 17 kişinin aktif olarak hava astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğünde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi. Sivil olan 11 kişinin mahrem yapılanma içerisinde astsubayların sorumlu olduğu ve bir kısmının örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda askeri mahrem sorumluların örgüt içinde öğretmen, astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi.
Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9’u tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

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