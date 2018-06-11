HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ operasyonunda gözaltina alinan 18 subay adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli olarak, 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay, toplam 18 subay adliyeye sevk edildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ merkezli olarak, 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay, toplam 18 subay adliyeye sevk edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Mayıs günü 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevde olan ve ihraz edilenlerin de bulunduğu 18 subay gözaltına alındı. Elazığ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 1 Albay, 1 Yarbay, 3 Binbaşı, 5 Yüzbaşı ve 8 Üsteğmen, bugün sabah saatlerinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir'de operasyonlarla yakalanan şüphelilerin savcılık sorgularının başladığı öğrenildi.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış
Büfedeki alkollü içki satışı kavgasında kan aktı: 1 ölüBüfedeki alkollü içki satışı kavgasında kan aktı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.