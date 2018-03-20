FETÖ operasyonunda gözaltına alınan asker sayısı 13’e yükseldi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Manisa merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan muvazzaf asker sayısının 13’e yükseldiği bildirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 askerin ise arandığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde Manisa merkezli 12 ilde, örgüt üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığı iddia edilen, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 14 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova’da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 muvazzaf askerden 13’ünün gözaltına alındığı, 1 muvazzaf askerin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.