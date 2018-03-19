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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan asker sayısı 36 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

MUĞLA merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına asker sayısı 36'ya yükseldi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına asker sayısı 36'ya yükseldi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 35'i muvazzaf, 1'i kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 36 askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da geçen perşembe günü yapılan eş zamanlı operasyonda, ilk gün 28 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında 8 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 36'ya yükseldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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