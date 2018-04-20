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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan polis eşleri adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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