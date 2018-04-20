FETÖ operasyonunda gözaltına alınan polis eşleri adliyede 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kadın, bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini 17 Nisan günü düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar bu sabah adliyeye sevk edildi.
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