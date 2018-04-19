FETÖ propagandasından tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, sosyal medyada FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı ve cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Şahin, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan Salı günü sosyal medyadan hesabından FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı ve cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla Özgür Şahin'i Atakum ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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