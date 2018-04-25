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FETÖ sanığı 8 eski öğretmene hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 8 eski öğretmen, 2 yıl 6 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 8 eski öğretmen, 2 yıl 6 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü kurma veya yönetmek' iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Özkan Boduroğlu, Aykut Çelik ve tutuksuz sanıklar Semavat Boduroğlu, İsmail Çolak, Melike Esra Çolak, Özlem Karakurt ve Hasan Karakurt ile avukatları katıldı. Sanıklardan Rabia Çelik ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti, savunmalarında örgütün haberleşme programı ByLock kullandıklarını kabul etmeyen sanıklardan Özkan Boduroğlu ve Aykut Çelik'e 'mahrem imam' oldukları gerekçesiyle 9 yıl, İsmail Çolak'a 7 yıl 6 ay, Semavat Boduroğlu, Melike Esra Çolak ve Hasan Karakurt'a 6 yıl 3 ay, Özlem Karakurt ve Rabia Çelik'e ise örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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