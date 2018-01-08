FETÖ sanığı: Çevre bulmak için çocuğumu FETÖ kolejine kaydettirdim

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz duruşmadaki savunmasında, çocuğunu Burdur'da FETÖ'ye yakın okula kaydettirme sebebini, "Antalya'da yaşıyordum. İşsizdim. Burdur'a geldim. Burdur'da çevre bulmak için özel koleje kaydettirdim. Orada varlıklı insanlar olur. Onların sayesinde iş bulabilirim diye çocuğumu bu okula kaydettirdim" şeklinde açıkladı.

Burdur'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında 'il imamı' olduğu iddia edilen Adnan Yılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 18 sanıklı dava başladı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 17 sanık katıldı. 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından yargılanan sanıklar, kimlik tespitinin ardından savunma yapmaya başladı.

'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMADIM'

İlk savunmayı Burdur il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz yaptı. 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını, darbe girişimi sırasında şehit olanları saygıyla andığını belirten Adnan Yılmaz, "Hiçbir terör örgütüne üye olmadım, desteklemedim, kurucusu olmadım" dedi.'