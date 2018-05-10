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FETÖ sanığı dernek eski başkanına 8 yıl 9 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği eski Başkanı Mustafa Yılmaz'a, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği eski Başkanı Mustafa Yılmaz'a, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Yılmaz ile avukatları hazır bulundu. Terör örgütüne ait Kaynak Holding A.Ş. ile bünyesindeki şirketler tarafından yayımlanan ilk, orta ve lise yardımcı ders kitapları ile testlerinin bayiliğini yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bazı şirketlerde çalıştığı öne sürülen Yılmaz, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. FETÖ ile bağlantısı olmadığını öne süren Yılmaz, "Bugüne kadar hiçbir terörist yapıya ilgi duymadım, benimsemedim. Gerçek yüzlerini bilseydim, ticari olarak bu yapıyla çalışmazdım. Kitaplarını satmazdım. 22 aydır tutukluyum. Pişmanım. Devletimin yanındayım. Kişilerin teşhisi konusunda da her zaman yanınızdayım" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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