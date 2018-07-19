FETÖ sanığı doktora 3 yıl 9 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan doktor Asiye Pınar M., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Asiye Pınar M. ile avukatı hazır bulundu. Cerrah eşi Prof. Dr. A.M.'nin de tanık olarak dinlendiği duruşmada örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarını reddeden Asiye Pınar M., beraatini istedi. Yazılı savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen sanık, son sözü sorulunca, "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, Asiye Pınar M.'yi, 'silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Öte yandan, aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında başka dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklardan Ferhat Ç., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay, Selma G. aynı suçtan 5 yıl, Ayşe K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması
Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Trump'tan şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
Trans bireyi kadın hapishanesine koyunca ortalık karıştı!
CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum