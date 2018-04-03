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FETÖ sanığı doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

SAMSUN’da FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ihraç doktor, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ihraç doktor, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilen Serkan Çağlayan'ın Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanık Serkan Çağlayan ve avukatı karar duruşmasına katıldı. Mahkeme heyeti, sanığı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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