FETÖ sanığı emniyet eski müdürüne 7,5 yıl hapis

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te yargılandığı FETÖ davasında, Yozgat Emniyet eski Müdürü Hasan Yılmaz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, tutuklu yargılanan Yozgat Emniyet eski Müdürü Yılmaz, bugün son kez hakim karşısına çıkarıldı. 'Terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan Yılmaz, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi. Mütalaasını veren savcı, sanığın, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığını, çocuğunu örgütle iltisaklı okula gönderdiğini ve evindeki aramalarda yasaklanan yayınlar bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Yılmaz'ı, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verilerek, tahliye edildi.
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