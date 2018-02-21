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FETÖ sanığı eski akademisyenlerin yargılandığı davada 3 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 21:57 | Son Güncelleme

Sakarya’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu 24 eski akademisyen hakkında açılan davaya devam edildi.

Sakarya’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu 24 eski akademisyen hakkında açılan davaya devam edildi. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti sanıklardan 3 kişiyi tahliye etti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6’sı tutuklu eski 24 akademisyen hakkında açılan davaya devam edildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, duruşma salonunun yetersizliğinden 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Hakim karşısına çıkan 6’sı tutuklu 24 sanık “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme”, “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma” suçlamalarından yargılanıyor. Duruşmaya sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.
“Darbeyi tasvip etmediğimi söylemiştim”
Duruşmada, sanık Sıtkı D., hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği’ suçundan açılan ve bu dosya ile birleştirilen dava hakkında savunması istendi. Sanık Sıtkı D., verdiği ifadede, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce ayrıntılı savunma yapmıştım. Darbeyi tasvip etmediğimi söylemiştim. Mehmet Çardak yanıma gider gelirdi, kendisi yazıcıdan bir şey çıkartmak için benim odamı kullanırdı. Söz konusu harici hard diski benim bilgisayara takarak kullanırdı. Hard disk o yüzden benim masada kalmış olabilir, hard disk benim değildir. Haramzadeler adlı dosyada bulunan belgeler ülke gündemi haber ve yazılarla ilgilidir, internetten takip ettiğim haberlerdir, bir yerde paylaşmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örgüt lideri olarak gösterildiği şemada aynı haberler içerisinde yer almış olabilir. Bunları emniyette öğrendim, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
“2009 yılında Fetullah Gülen’i ziyaret ettim”
Tutuklu sanık Davut A., Bank Asya’daki hesabının uzun yıllardır bulunduğunu, rutin bankacılık faaliyeti dışında işlem yapmadığını belirterek, "Mehmet Çardak’ı tanımıyorum, bilgisayarındaki bilgileri kabul etmiyorum, kimseye para vermedim, yardımda bulunmadım. Ne terör örgütü üyesiyim ne de sorumlusuyum. Evet, 2009 yılında Fetullah Gülen’i ziyaret ettim, o zaman suç değildi. Herkes ziyaret ediyordu ama şimdi suç olarak sayılmıştır. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, davada yargılanan Mesut D., Sıtkı D., ve Davut A.,’ün tutukluluk, Muhittin A., İsmail A. ve Yavuz E.’nin tahliyesine karar verdi.

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