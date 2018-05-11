FETÖ sanığı eski kaymakama 7,5 yıl hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesi kaymakamıyken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 hattında 'ByLock' olduğu belirlenerek ihraç edilen İskender Çolak (32), yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken, 2 Eylül 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan evli ve 1 çocuk babası İskender Çolak'ın Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görülen davası sonuçlandı. Meslekten ihraç edilen ve iki ayrı cep telefonunda 'ByLock' kullandığı tespit edilen İskender Çolak, yaptığı savunmada tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, İskender Çolak'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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