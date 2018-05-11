FETÖ sanığı eski komisere, 6 yıl 3 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY üyeliğinden tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen komiser Murat T., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Murat T. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Murat T., beraatını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yaparken meslekten ihraç edilen eski komiser Murat T., “FETÖ ile hiçbir alakam yok. Darbe girişimini yıllık izinde olduğum sırada öğrendim. Suçsuzum” dedi. Mahkeme heyeti, Murat T.’ye, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi

