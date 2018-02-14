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FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memuru Muhammet Abdurrahman Ö.'ye, 7,5 yıl hapis cezası verildi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memuru Muhammet Abdurrahman Ö.'ye, 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammet Abdurrahman Ö. ile tutuksuz eşi A.Ö. ve avukatları karar duruşmasına katıldı. Önceki duruşmalarda verdiği ifadelerini tekrarlayan Muhammet Abdurrahman Ö., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Muhammet Abdurrahman Ö.'ye 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın birlikte yargılandığı eşi A.Ö'nün dosyasının ise ayrılması kararlaştırıldı.

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