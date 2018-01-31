FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis cezası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru Murat Topal'a 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davanın karar duruşmasına tutuklu eski polis memuru Murat Topal ile tutuksuz yargılanan eşi Dilek Topal ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Murat Topal, "Basından takip ettiğimiz kadarıyla binlerce kişi 'Mor Beyin' mağduru olmuştur. Bende, 'Mor Beyin' mağduru olduğumu düşünüyorum. ByLock kullanmadım, Bank Asya hesabımı sadece ev kiramı ödemek için kullandım. 18 aydır tutukluyum, mesleğimden ihraç oldum, eşim çalışmıyor. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Devletimin çalışmaları sonunda aklanacağımı düşünüyorum. Eşimde çıkan ByLock'un benim internet trafiğimden olduğunu düşünüyorum. İkimiz de aynı interneti paylaşıyorduk. Devletime milletimi bağlıyım. 8 yıllık polislik hayatımda hiç bir soruşturma geçirmedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.