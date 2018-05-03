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FETÖ sanığı eski savcıya 7,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan Cumhuriyet eski savcısı İlyas Çolaklar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan Cumhuriyet eski savcısı İlyas Çolaklar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındıktan sonra tutuklanan ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında dava açılan eski savcı İlyas Çolaklar, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıktı. Hakkında örgüt üyesi olduğuna dair tanık beyanları bulunduğu hatırlatılan Çolaklar, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerak tahliyesini istedi.
Sanığın savunmasının ardından mütalaasını veren savcı, Çolaklar'ın, 'örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılara katıldığı ve terör örgütünün yargıdaki etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu' gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti de eski savcı, sanık İlyas Çolaklar'ı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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