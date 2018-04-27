FETÖ sanığı eski Tümgeneral: Darbeciler en ağır şekilde cezalandırılsın

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, "Darbe girişimini lanetliyor, bu hainliği bize yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Kayseri Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın hazır bulundu. Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı Kayseri sıkıyönetim komutanı, vali ve büyükşehir belediye başkanı olarak geçtiği iddia edilen Yalçın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

'DARBECİLERİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Darbe girişimini lanetlediğini belirten İsmail Yalçın, "Hain darbe girişimini lanetliyor, bu hainliği bize yaşatanların kanun önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Kayseri'den darbe girişimine destek olmak amacıyla kalktığı iddia edilen 8 kargo uçağından bilgisi olmadığını söyleyen Yalçın, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şahsıma yönelik tüm suçlamalar yapabileceğim ama benim yapmadığım eylemlerdir. Kayseri'de o gece 8 kargo uçağının kalktığından bilgim yoktu. Bu durumdan 05.30 gibi Kayseri Valisi ile yaptığımız telefon görüşmesinde haberim oldu. Bu durum sonrası da umursamaz bir tavır göstermedim. Derdest edildiğimiz düğündeki tüm konuşmalarda Akıncı ve Diyarbakır üslerinin isimleri geçiyordu, 12'nci Hava Üssü'nden bu yüzden haberim yoktu. Ayrıca 12'nci Hava Ulaştırma Komutanlığı üzerinde benim emir ve komuta yetkim de bulunmuyordu" diye konuştu.

İstanbul'da düğündeyken derdest edildiklerini ifade eden İsmail Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamuflaj elbiseli askerlerden biri komutanımıza 'Sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik' dedi. Komutanımız da 'Güvenliğimizi sağlayacaksanız gidin dışarıda sağlayın' diye karşılık verdi. Korgeneral Şanver, 'Arkadaşlar, sakin olun, bu adamların ne yapacağı belli olmaz' dedi. Daha sonra darbeciler telefonlarımızı toplayarak, yüzüstü yere yatırdılar. Kafamızı kaldırmamamızı istediler. Ellerinde keskin nişancı silahlarıyla başımızda beklediler. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu çünkü korkmuştuk. Sonra bizi Fenerbahçe Orduevi'ne götürdüler. Orada, 'Sizin de aileleriniz var, merak etmişlerdir' diye herkese telefonlarını geri verdiler. 03.00 sularında telefonuma baktığımda herhangi bir cevapsız arama görmedim. Kayseri Valisi aramadı. HTS kayıtlarında mevcuttur. Albay Ahmet Sancak'la telefonla görüştüm ve Kayseri Garnizon Vekil Komutanı Uğur Özcan'ın emrinden çıkmamalarını, hiçbir kalkışmaya uyulmayacağını ve buna izin verilmeyeceği emrini verdim."

'DARBECİLERDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Hayatının hiçbir döneminde FETÖ/PDY ile ilişkisi olmadığını öne süren Garnizon eski Komutanı Yalçın, "Hakkımdaki suçlamaların hangi birini düzelteceğimi şaşırdım. Hayatımın hiçbir döneminde bu örgüte sempati duymadım. Dershanelerine ne ben gittim ne de çocuklarım. ByLock kullanmadım. Adını dahi hiç duymadım. Bayram namazını kışlada askerlerimle kıldım. Gazetelerine abone olmadım. Kritik noktalarda görev almadım. Yurtta Sulh Konseyi'nde kimler olduğunu bilmiyordum. Listede ismimin olması bana ait bir eylem değildir. Bilgim ve rızam dışındadır. Sözlü atamaların yasa dışı yapılmasında, adımın sözde sıkıyönetim listesinde vali ve belediye başkanı olarak yazılmasından darbeciler sorumludur. Sözde atamalar rıza dışında yazıldığı için suçtur. İsmimi yazanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'SÖZDE LİSTEDE OLAN GENERALLER VAR'

641 gündür tutuklu olduğuna da vurgu yapan eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, "Sözde listede olup, hakkında hiçbir işlem yapılmayıp görevine devam edenler olduğu gibi, görevden alınıp tahliye edilen generaller de var. Tüm bunlar ışığında tutuklu bulunmam yersizdir. 641 gündür haksız yere tutukluyum ve 'Anayasayı ihlal' ile suçlanıyorum. İsmimim listede olmasına değil benim ne yaptığıma bakılmalıdır. Darbeye destek olacak olsam, İstanbul'da düğünde ne işim olurdu? Görevimin başında olurdum" diye konuştu.

'VİCDANEN RAHATIM'

Darbe girişimiyle alakası olmadığını da öne süren Yalçın, "Darbe girişimiyle uzaktan ya da yakından bir ilgim bulunmuyor. 37 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını büyük bir gururla taşıdım. Müslüman bir Türk askeri olarak, tek dini önder olarak Peygamberimizi, tek devlet önderi olarak da Atatürk'ü baz alırım. Hiçbir cemaatten medet ummadım. Hiçbir gruba, cemaate ve cemiyete borcum ve minnetim yoktur. Benim tek borcum milletime ve devletimedir" ifadelerini kullandı. Vicdanen rahat olduğunu da dile getiren İsmail Yalçın, "Tüm bu olayların ve terör örgütünün bir parçası olmadığım için vicdanen rahatım. Terör örgütü üyesi ve vatana ihanet eden biri değilim. Beratimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Yalçın'a ait kurumsal cep telefonu hattının 14-17 Temmuz 2016 tarihlerine ilişkin HTS kayıt raporlarının beklenmesine ve avukatının bazı taleplerinin değerlendirilmesi için duruşmayı 5 Haziran'a erteledi. Heyet, Yalçın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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