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FETÖ sanığı eski vali Harput: Arınç ve Faruk Çelik tanık olarak dinlensin

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında dava açılan Bursa eski valisi Şahabettin Harput, görev yaptığı dönemde kabinede yer alan Bülent Arınç ile Faruk Çelik'in talimatları gereği Hazine'ye ait arsanın Orhangazi Üniversitesi'ne tahsis edildiğini, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait binanın da cemaate ait Bahar Hastanesi'ne verildiğini önesürdü. Harput, Arınç ve Çelik'in mahkemede tanık olarak dinlenmelerini istedi.

Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanıkla ilgili Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının üçüncü gününde sanıkların ek savunmalarına geçildi. Tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanarak savunma yapan Şahabettin Harput, etkin pişmanlık yasasından yararlanan çok sayıda iş adamının kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Orhangazi Üniversitesi ve Bahar Hastanesi'nin kuruluş süreçlerine ilişkin soruları yanıtlayan Harput, şöyle dedi:

"Dönemin başbakanı, cemaatin Bursa'da bir üniversite açmak istediğini söylemiş. Bunun üzerine Faruk Çelik bana üniversite ile ilgili talimat verdi. Devamında üniversitenin yapılacağı arazi konusunda sıkıntı yaşandı. İddianamede bu araziyle ilgili kararı benim verdiğim belirtiliyor. Ben arazi konusuna karışmadım, hazineye ait araziyi devlet büyüklerimiz tahsis etti. Bu konuyla ilgili o dönem kabinede yer alan Bülent Arınç ile Faruk Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.”

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Kendisiyle ilgili aleyhte ifadeler veren Bursalı birçok işadamının etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldığını söyleyen Harput, şöyle konuştu:

"Toplanan paralar, üniversite ve hastane ile ilgili tüm işlemler, bunların tümünün benim tarafımdan yapıldığı söylendi. Halbuki ben devletim. Devletimin bana vermediği işleri yapmam. Yapılan anlaşmalarda benim imzam bile yok. Neden işadamları beni suçluyor? Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Evde 92 yaşında annem ile ailem var. Benim tahliye olmam için dua ediyorlar. Tüm deliller toplanmıştır. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum.”

Mahkeme başkanı, ifadesinden sonra doktora gideceğini belirten Harput'un öğleden sonra duruşmalara katılmamasına karar verdi. Harput'un avukatı Yahya Şimşek de müvekkilinin 18 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek tahliye edilmesini istedi. Duruşma, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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