FETÖ sanığı firari Sıtkı Baş’ın mali müşavirine 10 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün 1 numaralı firari sanığı Sıtkı Baş’ın mali müşavirliğini yapan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ercan Yazır ve avukatı hazır bulundu.
By lock programını kullandığını kabul eden tutuklu sanık Ercan Yazır mahkemede “Ben mali müşavirlik yaptım. By lock programını Ahmet Doğan isimli kişi 500 TL karşılığında telefonla birlikte bana verdi, buradan irtibata geçeceğimizi söyledi. Sıddık Baş’ın a mali müşavirliğini yaptım. Diğer örgüt üyelerinden de yaptıklarım oldu. Görevim gereği muhasebe ile ilgili brifingler veriyordum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ercan Yazır’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
EV HANIMINA 6 YIL HAPİS
Öte yandan ev hanımı Handan Kilci FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
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