HABER

FETÖ sanığı firari Sıtkı Baş’ın mali müşavirine 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün 1 numaralı firari sanığı Sıtkı Baş’ın mali müşavirliğini yapan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.Kayseri 2.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün 1 numaralı firari sanığı Sıtkı Baş’ın mali müşavirliğini yapan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ercan Yazır ve avukatı hazır bulundu.
By lock programını kullandığını kabul eden tutuklu sanık Ercan Yazır mahkemede “Ben mali müşavirlik yaptım. By lock programını Ahmet Doğan isimli kişi 500 TL karşılığında telefonla birlikte bana verdi, buradan irtibata geçeceğimizi söyledi. Sıddık Baş’ın a mali müşavirliğini yaptım. Diğer örgüt üyelerinden de yaptıklarım oldu. Görevim gereği muhasebe ile ilgili brifingler veriyordum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ercan Yazır’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
EV HANIMINA 6 YIL HAPİS
Öte yandan ev hanımı Handan Kilci FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor! Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!
AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdilerAK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.