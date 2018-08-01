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FETÖ sanığı garda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Okan O.

FETÖ sanığı garda yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Okan O. (39), Yüksek Hızlı Tren'le (YHT) Eskişehir'den Ankara'ya gitmek isterken garda yakalandı.
FETÖ'nün esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütü üyesi' olmak suçundan dava açılan ve yakalama kararı bulunan Okan O., Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Eskişehir Garında yakalandı. Eskişehir'den YHT ile Ankara'ya gitmek isterken yakalanıp gözaltına alınan ve terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı belirtilen Okan O.'nun üzerinden sahte kimlik ile bir miktar para çıktı. Okan O., KOM Şubesi'ne götürüldü.

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