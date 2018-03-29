FETÖ sanığı: Gelen talimatlar Âli Heyet toplantısında görüşülürdü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fetullahçı FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda, işadamları Mehmet S. ve İsmail Saffet B. 6’şar yıl 3’er ay, itirafçı olan Mesut H. ise 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Mesut H., FETÖ'den gelen talimatların "Ali heyet" toplantısında değerlendirildiğini söyledi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı davalarda tutuksuz yargılanan işadamları Mesut H, Mehmet S. ve İsmail Saffet B. karar duruşmalarında hakim karşısına çıktı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Mesut H., Kayseri’de, 'Ali Heyet' adı verilen toplantılar yapıldığından bahsetti. Mesut H. “Pazartesi günleri toplantılar yapılırdı. Yurt dışı ve ülke gündeminin yanında Kayseri gündemi de konuşulurdu. Toplantıların bir üst grubunu Ali Heyet oluşturuyordu. Burs gündemi, kurban, dershane, gazete gibi konular esas gündemin belirlendiği yerdi. Heyetin başında Sıtkı Baş ve Halit Gazezoğlu vardı. Amerika’dan örgüt liderinden gelen talimatlar direk olarak heyete iletilirdi” şeklinde konuştu.

Kararını veren mahkeme, Mesut H.'yi 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mehmet S. ve İsmail Saffet B.'ye ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.