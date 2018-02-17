FETÖ sanığı HSYK başmüfettişine 6 yıl 10 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY yöneticisi olduğu suçlamasıyla 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HSYK eski başmüfettişi Gürsel Orer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, 19 ay cezaevinde kalan Orer'in hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

Van Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Gürsel Orer, darbe girişimi sonrası gözaltına alındı. HSYK eski Başmüfettişi olan Gürsel Orer, 20 Temmuz 2016'da tutuklanarak Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu. Gürsel Orer hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Meslekten ihraç edilen Orer'in üzerine kayıtlı iki GSM hattına 12 ve 28 Ağustos 2014'te örgüte ait ByLock programı yüklendiği belirlendi.

İddianamede, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in de yargılandığı Erzincan Ergenekon davasının gizli tanığı dönemin İliç Savcısı 'Efe' kod adlı Bayram Bozkurt'un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesi yer aldı. İtirafçı olan Bayram Bozkurt, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Aralık 2016'da tanık olarak verdiği ifadesinde Orer'in kod adının 'Numan' olduğunu iddia etti. Tutuklu yargılanan Bayram Bozkurt, "Bu yapı orta, lise ve üniversite önlerinde daha önce yapmış oldukları çalışmalar neticesinde okulun en başarılı öğrencilerini kafalamak tabir edilen sistemle bünyeye dahil edilmekteydiler. Beni de bu şekilde okul çıkışında durak önünde otobüs beklerken daha sonradan ev abisi olan Gürsel Orer'in ekibinde bulunan ve piyon olarak kullanılan Erdem isimli üniversite öğrencisi yapıyla tanıştırdı. Erdem'in bağlı olduğu Hukuk Fakültesi'nde okuyan Gürsel Orer o zamanlar ev abisiydi. Ben tanıştıktan sonra semt abisi oldu, akabinde de ben mezun olana kadar bölge abisi oldu. Katta kendisi Ege Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bırakıp 9 Eylül Hukuk Fakültesi'ne girmişti. Sonrasında HSYK'da başmüfettişlik yaptı. Numan kod isimli Gürsel Orer ile birlikte doktor Gökhan E. Bornova bölgesinin askeri liselerden sorumlu abisiydi. O zaman diş hekimliği fakültesi son sınıftaydı. Gürsel sivil öğrencilerden, Gökhan ise askeri liselere hazırlanacak ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden sorumluydu.. Bu okullarda görev yapan öğretmenler cemaate son derece bağlı mahrem hizmetler sınıfından oluşmaktadır. Yine cemaatin yargı içindeki en militan hakim ve savcıların çocukları da bu okulla gönderilirdi. Başmüfettiş Gürsel Orer ve daha birçok kişi de çocuklarını Anemon Koleji'ne göndermiştir" diye konuştu.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Gürsel Orer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gürsel Orer için yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, hükümle birlikte tahliye etti.

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