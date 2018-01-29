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FETÖ sanığı iş adamı Haskahraman: Afrin Operasyonu için 5 vakit dua ediyorum

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan işadamı Abdurrahman Haskahraman, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaptığı savunmasında her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, "Cezaevinde 5 vakit Afrin operasyonu için dua ediyorum. Eğer sizde izin verirseniz cezaevinde yaptığım duaya ailemle birlikte evimde devam etmek istiyorum” diyerek tahliyesini talep etti.

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan işadamı Abdurrahman Haskahraman'ın yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Haskahraman savunmasında 19 aydır tutuklu bulunduğunu ve 28 farklı hastalığı olduğunu iddia ederek, "Cezaevi şartları çok ağır, yaşım gereği bir çok sağlık sıkıntısıyla baş başayım. Benim hiçbir şekilde bu örgütle bağım yok. Ben vatanını milletini seven birisiyim. Uzun süren tutukluluk halimin dikkate alınmasını istiyorum. Ben asla devletime yanlış yapmadım, yaşaşın Türkiye Cumhuriyeti, yaşaşın Türk adaleti, Yaşasın Türk hakimleri” dedi.

Tokat'ta olmasından dolayı sıkıntılar çektiğini belirten Haskahraman, "Ailem benim ziyaretime gelmek için bu kış gününde zorluklar çekiyor. Tokat'a gelirken aracın kayması sonrası az daha canlarından olacaklardı. Ben her zaman devletimin yanındayım. Afrin operasyonuna tam destek veriyorum. 5 vakit Afrin operasyonu için dua ediyorum. Eğer sizde izin verirseniz cezaevinde yaptığım duaya ailemle birlikte evimde devam etmek istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Abdurrahman Haskahraman'ın avukatlarının, süre istemesi sonrası duruşmayı 8 Şubat'a erteleyerek tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

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