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FETÖ sanığı iş adamı serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

MERSİN'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün tutuklanan bakliyat şirketi sahibi Mahmut Arslan'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

FETÖ sanığı iş adamı serbest bırakıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün tutuklanan bakliyat şirketi sahibi Mahmut Arslan'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, Mersin merkezli bakliyat firmasının sahibi 4 kardeş ve terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri ileri sürülen 2 şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket sahipleri Mahmut Arslan, Hasan Arslan ile çalışanlar Davut D. ve Bilal K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Mahmut Arslan ile Davut D.'nin tutuklanmasına karar verip, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Aile avukatının 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunması üzerine Mahmut Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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