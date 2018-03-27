FETÖ sanığı iş adamına 6 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan iş adamı M.K., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İŞ ADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ünlü iş adamlarının bulunduğu 71 iş adamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada bir sanık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir sanık da başka bir dava ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü.

23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. İş adamı M. K. de tek dosyada yargılanmaya başladı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M. K. ile avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık M. K. “Böyle bir yapılanmayı şiddetle kınıyorum. Geziler hep ticari amaçlıydı. Herhangi bir para yatırmadım, örgüt ile alakam yok” dedi. M.K, cemaat oturmalarına Halit Gazezoğlu’nun daveti ile gittiğini söylemişti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.K. ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada yargılanan işadamı H.C.’ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, FETÖ’nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Zeynep T.’ye de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.