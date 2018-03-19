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FETÖ sanığı iş insanı, Çiftlik Bank CEO'su Aydın'a 12 milyonluk arsa satmış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

BURSA’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, hakkında 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, serbest kalan iş insanı Emin Akça’nın, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’a şubat ayında, 12 milyon lira değerinde arsa sattığı ortaya çıktı.  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve mal varlığına tedbir konulan iş insanı Emin Akça, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra uzun süre mal varlığı üzerindeki tedbir devam eden Akça hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden tutuklama talep etti.

FETÖ sanığı iş insanı, Çiftlik Bank CEO'su Aydın'a 12 milyonluk arsa satmış

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, hakkında 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, serbest kalan iş insanı Emin Akça’nın, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’a şubat ayında, 12 milyon lira değerinde arsa sattığı ortaya çıktı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve mal varlığına tedbir konulan iş insanı Emin Akça, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra uzun süre mal varlığı üzerindeki tedbir devam eden Akça hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden tutuklama talep etti. 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski vali Şahabettin Harput ile aynı dosyada adı geçen ve yargılaması devam eden Akça’nın mal varlığı üzerindeki tedbir, 18 Ocak günü yapılan duruşmada kaldırıldı. Mahkeme heyeti, aynı duruşmada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Akça hakkındaki yeniden tutuklama talebini ise reddetti. Heyetin ret kararına, aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı'dan itiraz geldi. Savcının itirazı, bir üst mahkeme olan 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve Akça’nın da aralarında bulunduğu 4 iş insanı ev hapsine mahkum edildi.
Halen ev hapsinde olan Emin Akça’nın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla ticari faaliyetlerine yeniden başladığı belirlendi. Akça'nın, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın'a, şubat ayında arsa sattığı tespit edildi. Satış işlemleriyle ilgili ortaya çıkan tapu senedinde, Akça’nın, sahibi olduğu İnegöl ilçesinin kırsal Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkisinde bulunan arsasını 12 milyon 372 bin 789 liraya Çiftlik Bank’ın bağlı olduğu Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye sattığı görüldü. Emin Akça’nın söz konusu satış karşılığında parasını aldığı da öğrenildi.

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