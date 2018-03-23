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FETÖ sanığı iş insanının kızına 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 11 yıl 3 ay hapis cezası alan iş insanı Necmi Somtaş’ın kızı Fatma Ö.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 11 yıl 3 ay hapis cezası alan iş insanı Necmi Somtaş’ın kızı Fatma Ö. de ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklardan İngilizce öğretmeni Muzaffer Memtaş ve Erkan Sarıçam ile tutuksuz sanıklar Mehmet S. ve Fatma Ö. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. FETÖ/PDY davasında 11 yıl 3 ay hapis cezası alan iş insanı Necmi Somtaş’ın kızı olan Fatma Ö., örgüt ile bir irtibatının olmadığını ifade ederek, "ByLock kullanmadım. FETÖ ile hiçbir bağım yok. Liseyi devlet okullarında okudum. Tülin S. ve Pınar K. isimli kişilere telefonumu veriyordum. Onlar ByLock yüklemiş. Pınar K.’nin eşi olan Serdal 'Akif' kod adlı mahrem imamdı. ByLock yazışmalarını Pınar’ın yaptığını düşünüyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Muzaffer Memtaş’ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk durumunun devamına karar verdi. Aynı mahkemede tutuklu yargılanan Erkan Sarıçam’a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi. Mahkeme heyeti, aynı suçtan tutuksuz sanıklardan Mehmet S.’yi 7 yıl 6 ay, Fatma Ö.’yü ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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