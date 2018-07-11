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FETÖ sanığı Kayseri garnizon eski komutanı Yalçın'a ağırlaştırılmış müebbet (1) (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY mensuplarının hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı' olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY mensuplarının hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı' olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Yalçın, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık Yalçın'a, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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