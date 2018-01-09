FETÖ sanığı kurmay yarbaydan 'Komodor atış yapmamı emretti' iddiası

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında yargılanan ve meslekten ihraç edilen Kurmay Yarbay Arif Çırtlık, 15 Temmuz gecesi savaş gemisinden ateş ettirmesiyle ilgili komodordan emir aldığını söyledi. Çırtlık, "Komodorumuz Önder Öngör, beni arayarak, uzaktan ses amaçlı atış yapmamı emretti. 3 atım olarak atış yaptık. Atışı tekrar etmemi söyledi. Tekrar atış girişiminde bulundum; ama toplardaki arıza nedeni ile atış yapamadık" dedi.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu 13'ü firari 87 sanığın yargılandığı Donanma davası, Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi Kurumları yerleşkesinde bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık, meslekten ihraç edilen Kurmay Yarbay Çırtlık, savunma yaptı. 15 Temmuz'da 'TCG Salih Reis' gemisinin komutanı olan Çırtlık, talimat verilmesi üzerine gemiyi seyre kaldırdığı, tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle birlikte hareket ettiği, kendisine verilen Marmara Denizi'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirerek İstanbul Moda açıklarında 3 atım top atışı yaptırdığı, tekrar 3 atım daha atış yapması yönündeki talimat doğrultusunda atış yaptırmak istediği, ancak topun arıza vermesi sebebiyle atışın yapılamadığı, 'sıkıyönetim direktifi' ve 'atama listesi' ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu suçlamalarına karşılık savunmasını yaptı.