FETÖ sanığı: 'Maaşı harcama sakın, haram paradır' dediler

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 1'i firari, 58 havacı askerin yargılanmasına başlandı. Sanıklardan eski astsubay Abdil Özcan, "Maaş almaya başladığımda benden promosyon parasını istediler. 'Harcama sakın, haram paradır' dediler. Ancak ben onlara para vermedim" diye konuştu.

'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan 23'ü tutuklu, 1'i firarda havacı 58 askerin yargılanmasına Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık sayısının çok olması nedeniyle duruşma Eskişehir Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı. Duruşmaya 57 sanık ile avukatları katıldı. Cuma gününe kadar süreceği belirtilen ilk duruşmada, sanıkların tek tek savunmaları alınmaya başlandı.

'PROMOSYON PARASINI İSTEDİLER'

Tutuklu sanıklardan astsubay Abdil Özcan, FETÖ ile lise döneminde tanıştığını söyledi. Sanık, "Göreve başladığımda da cemaat temsilcileri ile birkaç kez ev toplantılarına katıldım. Maaş almaya başladığımda benden promosyon parasını istediler. 'Harcama sakın, haram paradır' dediler. Kendilerine vermemi istiyorlardı. Ben hiçbir zaman bana ait olan parayı vermedim.15 Temmuz gecesi arkadaşlarımla Eskişehir'de bir kafede oturuyordum. Darbe girişimini işletmede çalışan garsondan öğrendim. Ben vatan haini değilim. Çocukluğumdan beri asker olmak isterdim ve oldum. Ayrıca Kurtuluş Savaşı gazisinin torunuyum. Hiçbir zaman vatanıma ihanet etmedim. Bu vatan için canımı kanımı vermeye hazırım. Fetullah Gülen'in de en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu suçtan dolayı adalet huzurunda olmaktan büyük bir üzüntü duymaktayım."

