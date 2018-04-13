FETÖ sanığı Memduh Boydak'tan Çiftlik Bank örneği

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak kardeşler 7'nci kez hâkim karşısına çıktı. Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, terör örgütü yöneticiliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü yöneticisi olsam, yaptığım yardımları aleni olarak yapmazdım. Son günlerde sürekli duyuyoruz Çiftlik Bank benzeri haberleri. İnsanları nasıl sistemli dolandırdıklarına şahit oluyoruz. Her işte olduğu gibi bu işin de, terör örgütü yöneticiliğinin de bir yolu yordamı vardır. Asla yöneticilik yapmadım" dedi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Şükrü ve Memduh Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir Boydak ve Halit Bayhan hazır bulundu.Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak ile tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

'TANIDIĞIM FETÖ'CÜ BİR ELİN PARMAĞINI GEÇMEZ'

Şubat ayında görülen davada etkin pişmanlık talebinde bulunan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski üyelerinden Şükrü Boydak, "Ne biliyorsam etkin pişmanlık ifademde anlattım. Kayseri'de, tanıdığım FETÖ'cü sayısı bir elin parmağını geçmez. Soyadım Boydak olduğu için TUSKON'a seçildim. TUSKON toplantılarında hep memleket meseleleri konuşulurdu. İhracatımızı nasıl artırırız, onu konuşurduk" dedi.

'17/25'TEN SONRA TUSKON TOPLANTILARINA GİTMEDİM'

Adalet ve Kalkınma Partisi destekçisi olduğunu öne süren Boydak, "TUSKON üyeliğim zamanında iyi bir AK Partiliydim. O zamanlar, AK Parti'yi severdim. 17/25'ten sonra TUSKON toplantılarına gitmedim. TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'ın, hükümete ve Başbakana yönelik hakaret dolu açılış konuşmasını duyunca şoke oldum. Toplantılara bir daha katılmadım. İstifa ettim. Samanyolu ve Zaman Gazetesi'nin, hükümeti eleştirmesi de, bir AK Partili olarak zoruma gidiyordu" ifadelerini kullandı.

'KOD ADINI, DAĞDAKİ TERÖRİST KULLANIR ZANNEDİYORDUM'

FETÖ tarafından kandırıldığına vurgu yapan Şükrü Boydak, "Akif ve Oğuz isimli 2 oturma hocası vardı. Kod ismi kullandıklarını bilmiyordum. Sadece, dağdaki teröristler kod adı kullanır zannediyordum. Kandırıldım. '25- 30 yıl sonra Türkçe, tıpkı İngilizce gibi tüm dünyada konuşulacak' diyerek milli duygularımızı kabartarak, kandırdılar. Vatanımdan, milletimden, Kayseri'den ve Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum" dedi. Örgüte Allah rızası için yardımda bulunduğunu iddia eden Boydak Holding yönetim kurulu eski üyelerinden Şükrü Boydak, "Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Namaz kılıyorlar bunlardan zarar gelmez, diye düşündüm. Hain yapının üst düzey yöneticileri hep yurt dışına kaçmış, biz ise burada yargılanıyoruz, üzülüyorum" diye konuştu.

'TUSKON GENEL SEKRETERİ, FAHRİ KONSOLOSLUK İÇİN ARADI'

Kayseri Fahri Konsolosu olduğunu da söyleyen Şükrü Boydak, "2010 yılında TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Günay aradı. Fahri konsolosluk konusunu söyledi. Yabancı dil bilmediğimi söyledim. 'Ağabey lisana gerek yok, sen Kayseri'de 14 bin işçi çalıştırıyorsun, kim bu kadar işçi çalıştırıyor, Oraya iş adamlarını yatırıma teşvik için gideceksin' dedi. Daha sonra, Konya Fahri Konsolosu Servet H., Ahmet Türkmen, Bekir K., Ekrem S. ve ismini tam hatırlamadığım Adana Fahri Konsolosu ile FETÖ okullarına gittik" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİ OLSAM YARDIMLARI ALENİ YAPMAZDIM'

Boydak Holding'in bayi ve ürün tedarikçilerinden oluşan 13 savunma tanığının dinlenilmesinden sonra holdingin eski CEO'su Memduh Boydak savunma yaptı. Terör örgütü yöneticisi olmadığını ifade eden Memduh Boydak, "10 bin tedarikçimiz var. Arasından istediğiniz kişiyi seçin, taşeronlardan örgüte himmet kesintisi yaptığımı hiçbiri söyleyemez. Ne yöneticilik, ne de üyelikle alakalı algı yönetimi dışında somut bir delil yok. Kod adım yok. Örgütsel tayine tabi değilim. Terör örgütü yöneticisi olsam, yaptığım yardımları aleni olarak yapmazdım. Hayır yaptığım binaların üstüne adımı yazmadım. Son günlerde sürekli duyuyoruz Çiftlik Bank benzeri haberleri. İnsanları nasıl sistemli şekilde dolandırdıklarına şahit oluyoruz. Her işte olduğu gibi bu işin de, terör örgütü yöneticiliğinin de bir yolu yordamı vardır. Asla yöneticilik yapmadım. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

'REKTÖRÜN PEŞİNDEN 6 AY KOŞTUM'

Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut Dursun Mat için 6 ay çaba sarf ettiğine de değinen Memduh Boydak, "Rektör için araştırma yaptım. Gerçek bir bilim adamı olduğunu söylediler. 6 ay peşinden koştum. Altına araba aldım. Maaşının kat kat fazlasını teklif ettim. Üniversite olarak, başarılı bir kurum olmasını istedim. 6 ayda ikna ettim. Melikşah Üniversitesi'nde yasa dışı bir eylemim olmadı" ifadelerini kullandı.

'FETÖ ELEBAŞININ YEMEK ARTIĞINI YEMEDİM'

Etkin pişmanlıkta bulunan Ahmet Mercan'ın ifadesi hakkında da konuşan Memduh Boydak, "İtirafçılık adı altında iftiracılık yapıyorlar. İftira atanlar özgürlüğünü yaşıyor. Ben ise 3 yıldır tutukluyum. 67 kişiyle başlanan yargılamamızda sadece Kayseri'de Boydak Holding'e kayyum atandı. Diğerlerine de atansın demiyorum ama bunu da manidar buluyorum. Ahmet Mercan, Fetullah Gülen'in yemek artığını yediğimi söylüyor. Çocuğumun, ağabeyimin, ailemin yemeğinden artanı yedim ama örgüt liderinin yemek artığını yemedim. Bunu söyleyen kişi tiksinip, uzaklaştığını söylüyor. Ama, ondan sonra da irtibatlı olduğunu ispatlayabilirim. Söz konusu kişi, şahsım hakkında iftiralarda bulunuyor. Vallahi de, billahi de Ahmet Mercan yalan söylüyor" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın öğleden sonra devam etmesini kararlaştırarak, duruşmaya ara verdi.