FETÖ sanığı öğretmen 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Karabük’te, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında örgütün kapatılan kolejinde öğretmenlik yapan sanığa, 12 yıl hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Şerif Özmen ile avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Karabük emniyetinde müdür rütbesindeki personelden sorumlu sözde "emniyet abisi" olduğu ileri sürülen Şerif Özmen’i 12 yıl hapse mahkum ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.