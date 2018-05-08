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FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan öğretmen tutuklu sanık Yunus Turan'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan öğretmen tutuklu sanık Yunus Turan'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan kolej öğretmeni Yunus Turan ile avukatı katıldı. Hakkındaki iddiaları reddeden ve FETÖ'ye ait kolejde öğretmenlik yaptığını kabul eden Turan, 'ByLock'u kullanmadığını, raporlarda yanlışlık olacağını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Yunus Turan’a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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