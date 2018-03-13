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FETÖ sanığı: Örgüt, himmetin babadan oğula geçmesi için çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu 14'ü tutuklu, 60 şüphelinin yargılandığı davanın sanıklarından Mahmut Kesici, örgütün, zengin iş adamlarının oğullarına özel sohbet grubu oluşturduğunu, böylece babaları öldüğünde himmetlerin süreklilik kazanmasını sağlamak için çalıştığını söyledi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu 14'ü tutuklu, 60 şüphelinin yargılandığı davanın sanıklarından Mahmut Kesici, örgütün, zengin iş adamlarının oğullarına özel sohbet grubu oluşturduğunu, böylece babaları öldüğünde himmetlerin süreklilik kazanmasını sağlamak için çalıştığını söyledi.
Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı Mahmut Kesici’nin verdiği ek ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Kesici, örgütün ‘himmet’ adı altında topladığı kara para akışını sağlamak için iş adamlarının oğullarını bir araya getirip özel sohbet grubu oluşturduğunu ifade etti. Cansun Sarıyıldız'ın 'sözde' il imamı olarak Bursa'da bulunduğu 2009-2014 yılları arasında özel bir sohbet grubu oluşturulduğunu anlatan Mahmut Kesici, "Buradaki amaç örgütle irtibatlı zengin iş adamı ve sanayicilerin varisleri konumunda olan erkek çocuklarını örgüte kazandırmaktı. Çünkü baba emekli olduktan ya da vefat ettikten sonra o şirketten alınan himmetlerin devam etmesi hedefleniyor, bunun için de bu çocukların örgütü sevmesi ve aidiyet duygusunun oluşturulması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün 'sözde' Bursa imamı Cansun Sarıyıldız'ın Orhangazi Üniversitesi’ndeki ‘kral dairesi' olarak bilinen katta iş adamlarının oğullarını bir araya getirdiğini söyleyen Kesici, şunları söyledi:
"Bildiğim kadarıyla Orhangazi Üniversitesi’nin misafir katında 10-15 kişiden oluşan bir grupla bu sohbet uzun bir müddet devam etti. Bu sohbete Cansun Sarıyıldız'ın hocalık yaptığını hatırlıyorum. Bu oluşuma örgüt tarafından ne tür bir isim verildiğini tam hatırlamıyorum, ancak biz kendi aramızda bu gruba 'Şehzadeler Grubu' diye isim takmıştık. İş adamlarıının çocuklarının bu sohbete katılmaları konusunda zorlandığını biliyorum."

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