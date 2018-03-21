FETÖ sanığı özel görevlendirilip, İmralı'da Öcalan'la görüşmüş

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, tahliye edilen iş adamı Mahmut Kesici, ek savunmasında, tahliye edilen iş adamı Şakir Unutkan'ın, örgüte yakın kişilerden belirlenen, 'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda özel görevlendirildiğini, İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü söyledi. Başsavcılık tarafından mahkemeye gönderilen yazıda da sanık Unutkan'ın, Öcalan'la ilgili bilgiler elde etmesi için FETÖ tarafından Kurulda özel görevlendirildiği belirtilmişti.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde halen devam eden, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu, 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı Mahmut Kesici'nin ek savunmasında, dikkat çekici detaylar yer aldı. Sanık Mahmut Kesici ek savunmasında, tutuklu yargılanırken etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ev hapsinde tutulmasına karar verilen sanık iş adamı Şakir Unutkan'la ilgili bilgiler verdi. Kesici, Unutkan'ın terör örgütünün yönlendirmesiyle 'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda görev yaptığını belirtti. Şakir Unutkan'ı tanıdığını ve elektrik mühendisi olduğunu aktaran Mahmut Kesici, ifadesinde, şöyle dedi:

"2006-2007 yıllarında kendisi ile aynı mütevelli heyetinde yer aldık. Beşevler'deki villasında birçok mütevelli toplantısı yaptık. Burs, himmet, kurban toplama konularında aktif birisiydi. Ayrıca BTSO Yönetim Kurulu üyesidir ve buraya BUGİAD (kapatılan Bursa Girişimci İşadamları Derneği) kontenjanından seçildiğini biliyorum. BTSO seçimleri kapsamında cemaatin oluşturduğu özel ekibin içinde yer almıştır. Şakir Unutkan; 'sözde' il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen, 'Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin de örgütte bu kadar aktif olmasına ve yine iddianamede gördüğüm kadarıyla pek önemli bilgi vermemesine rağmen tahliye edilmiş olması, hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur."

KURULDA GÖREV YAPTIĞINI ANLATMIŞTI

Öte yandan, sanık Şakir Unutkan da 22 Ocak'ta görülen duruşmadaki savunmasında, bir dönem Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda görev yaptığını, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, şu anda ise FETÖ sanığı Namık Yılmaz'ın kendisini makamında birkaç kez görüşmeye çağırdığını, kuruldaki göreviyle ilgili sorular sorduğunu anlatmıştı.

BAŞSAVCILIK: FETÖ TARAFINDAN ÖZEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen talep yazısında da sanık Şakir Unutkan'ın FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda görevlendirdiği belirtilmiş ve Unutkan ve diğer 3 iş adamının tutuklanması istemişti. Ancak, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklama kararı vermemiş, bir üst mahkeme olan 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise 4 sanık hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Başsavcılık yazısında Şakir Unutkan için, "Kapatılan BUGİAD üyesi ve başkan yardımcılığı yapmış. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi olup, 25 Temmuz 2016'da FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle istifa ettirilmiş. Sohbet ve toplantılara katılıyor. Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyesi, FETÖ tarafından özel olarak bu işle görevlendirildiği ifade ediliyor. Kendisinden PKK elebaşıyla ilgili bilgiler istendiği belirtiliyor. Kakao Talk adlı programı cep telefonuna yüklemiş. Yaklaşık 15-20 yıllık üst düzey bir ilişki ve organik bir bağ. Hakkında birçok ifade mevcut" görüşlerine de yer verilmişti.