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FETÖ sanığı Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski komutanına müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski komutanı kıdemli albay Murat Özer ve üsteğmen Ömer Binici, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski komutanı kıdemli albay Murat Özer ve üsteğmen Ömer Binici, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenen sanıklardan tutuklu emekli albay Hakan Kaya, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay çavuş Halil Çiftçi, yüzbaşı Hüseyin Baş, astsubay kıdemli başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, astsubay kıdemli başçavuş Ömür Yolcu, üsteğmen Ömer Binici ile tutuksuz sanıklar kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay çavuş Mustafa Kesenek, astsubay çavuş Mehmet Çaycı, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz ve astsubay çavuş Furkan Kara ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski komutanı kıdemli albay Murat Özer ise Tokat'ta bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Basına kapalı görülen duruşmada sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti; sanıklar eski albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici'yi 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan eski yüzbaşı Hüseyin Baş, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay kıdemli başçavuşlar Hasan Hüseyin Yılmaz ve Ömür Yolcu, astsubay çavuş Halil Çiftçi'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, eski astsubay çavuş Mustafa Kesenek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklar emekli albay Hakan Kaya, kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz, astsubay çavuşlar Furkan Kara ve Mehmet Çaycı ise beraat etti.

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