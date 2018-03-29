FETÖ sanığı ünlü işadamlarının yargılandığı dava gece yarısı bitti

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu tutuklu yargılanan 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Dün sabah 11.00’da başlayan duruşma, gece 01.00’da biterken, mahkeme kararını 3 Nisan’da açıklayacak.

BOYDAKLARIN DOSYASINDAN TEFRİK EDİLMİŞTİ

68 sanıklı Boydak ailesinin ve işadamlarının yargılandığı davanın 26 Ekim 2017’de görüldüğü son celsesinde mahkeme heyeti, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek dosyadan ayrılmasına karar verip 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018’e ertelemişti. 6 Şubat’ta görülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Boydak kardeşlerin ve ünlü işadamlarının da olduğu 14 sanıklı davada 5 işadamının dosyası yine tefrik edilmiş, duruşma 28 Mart’a ertelenmişti.

BAŞBAKANLIK AVUKATI DA HAZIR BULUNDU

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Mart’ta görülen davada tutuklu sanıklar Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen ile avukatları hazır bulundu. Başbakanlık avukatı da duruşmaya katıldı.

"KINAŞ İLE GAZEZOĞLU YÖNETİCİLİKTEN, FİLİZ, FINDIK VE TÜRKMEN ÜYELİKTEN CEZALANDIRILSIN"

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanıklar Hamdi Kınaş ile Halit Gazezoğlu’nun FETÖ’den gelen talimatları örgüt üyelerine aktardıkları ve en etkin yönetici vasfı oldukları gerekçesiyle ’Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan, sanıklar Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen’in ise ’Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

FINDIK’IN TELEFONUNDA 408 BY LOCK BAĞLANTISI

Tutuklu sanıklardan Mehmet Fındık ile ilgili by lock bağlantıları ile ilgili raporun geldiği, raporda 408 y lock bağlantısı geldiği öğrenildi. Ahmet Türkmen’in yeğeni Hamza S. T.’in tanık olarak dinlenilmesinden de vazgeçildi.

KINAŞ: “2.5 YILDIR YAŞADIKLARIMI ZULÜM VE HAKSIZLIK”

Tutuklu sanık Hamdi Kınaş, “2.5 yıldır tutukluyum. Maddi olarak çok büyük mağduriyetler yaşıyorum. Amerika’daki oğlum hem çalışıyor, hem okuyarak geçimini sağlıyor. ABD’ye ziyaretim oldu ama tanıklar ile hiçbir seyahatim olmadı. Ben kesinlikle Van gezisine de katılmadım. Ben hiçbir suç işlemedim, benim silahlı terör örgütü ile hiçbir işim olmaz. Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. 2.5 yıldır yaşadıklarımı zulüm ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. Adaletinize güveniyorum” diye konuştu.

GAZEZOĞLU: “MELİKŞAH’TA MAAŞLARI ÖDEYEMEDİYORDUK, KREDİ ÇEKTİK”

Tutuklu sanık Halit Gazezoğlu ise “Melikşah Üniversitesi tamamen hayırseverlerin desteği ile yapıldı. 2010’dan 2015’ee kadar maaşları dahi ödeyemeyeceğimiz dönemde mütevelli heyeti adına diğer bankalardan kredi çekildi. Mali işlerden ben sorumluydum ama heyetin kararını uyguladık. Daha sonra bu krediler ödendi” dedi.

SANIK AVUKATI 7 SAAT SAVUNMA YAPTI

Duruşmada sanık ve avukatların savunmaları geç saatlere kadar sürdü. Sabah 11.00’da başlayan duruşma, gece 01.00 sıralarında biterken, sanık Hamdi Kınaş’ın avukatı Atilla Kart yaklaşık 7 saat savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki kararını 3 Nisan’da verecek.