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FETÖ sanıklarına "anayasayı ihlal" suçundan ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

Bursa’da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, "Asker gelirse neden direneceğiz?

Bursa’da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, "Asker gelirse neden direneceğiz? Silahımızı teslim ederiz" dedikleri öne sürülen 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada, sanıklardan 2’sine 12 yıl 6’şar ay, birine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan birinin eksik belgelerin tamamlanması için dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sırasında emniyet müdür yardımcısının "Darbeci askerlere karşı direnilecek" telsiz anonsunu duyunca, "Asker gelirse neden direneceğiz? Silahımızı teslim ederiz." dedikleri öne sürülen tutuksuz 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada, sanıklardan 2’sine 12 yıl 6’şar ay, birine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar eski emniyet amiri Kadriye Kaçar, eski komiser Ergün Şimşek ve eski polis memuru Murat Çelebi ile polis memuru B.K. katıldı. Duruşmada, mahkemeye ulaştırılan, örgüt tarafından oluşturulan FETÖ’nün emniyet yapılanmasındaki mahrem imamlar listesinde adı geçen sanık Kaçar’ın A-5 notuyla en yüksek bağlılık derecesiyle, Şimşek’in B-4 notu verilerek "Örgüte bağlılığı tam ancak bazı konuları sorguladığı" ve Murat Çelebi’nin de örgüte tam bağlı olduğu değerlendirmesinin yapıldığı iddiası sanıklara soruldu.
Sanıklar haklarındaki iddiaları reddederek beraatlarını talep etti.
Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında B.K. ile ilgili dosyanın tefrikine, diğer sanıkların ise "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan daha önce de 26. Asliye Ceza Mahkemesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası alan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Kadriye Kaçar ve Murat Çelebi’nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraatlerine, "Anayasayı ihlal" suçundan ise 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Heyet, sanıklardan Ergün Şimşek’in "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına, B.K’nın ise dosyasının tefrikine, sanıklardan Kadriye Kaçar’ın tutuklanmasına yer olmadığına, Murat Çelebi ile Ergün Şimşek’in tutuklanmasına hükmetti.
Kararın ardından Çelebi ile Şimşek tutuklandı.

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