FETÖ sanıklarının WhatsApp yazışmaları Genelkurmay çatı davası dosyasında (2) - Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olan bazı sanıkların, sanal mesajlaşma ve arama uygulaması 'WhatsApp'taki mesajları, Genelkurmay çatı davası dosyasına girdi.

FETÖ sanıkları firari eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Albay Yusuf Bayazıt, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Nuri Büyükyazıcı, Ejder Yıldırım, Savaş Kabaklı ve Ercan Türkben'in yer aldığı 'WhatsApp' grubunda 15 Temmuz gecesi yazılan mesajlar, bilirkişi incelemesinin ardından Genelkurmay çatı davası dosyasına girdi. Sanık Ertuğrul Terzi'nin incelenmesi tamamlanan cep telefonunda, darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün savaş uçaklarıyla vurulması, darbeyi engellemeye çalışan sivillerin de şehit edilmesi talimatını içeren mesajlar tespit edildi.

İşte 15 Temmuz gecesi sanıkların, 'WhatsApp' grubundaki mesajları:

"Ejder Yıldırım: Migyem (Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi) haber verildi. Yolda.

Savaş Kabaklı: Tamam.

Yıldırım: 20 dk mühimmat.

Ercan Türkben: Geç, acele et.

Yıldırım: 1 bölük 5 dk çıkış, Valilik, AA, Tandoğan, Beşevler için Nuri tanklar.

Yıldırım: Mesajlar alınıyor mu? Cevap verin.

Kabaklı: Tamam. Çıkın.

Yıldırım: Emniyet iki tank.

Türkben: Geliyor."

HAVA DESTEĞİ İSTENİYOR

Yazışmalara göre, halkın darbeye karşı durması üzerine Yıldırım, kalabalığın dağıtılması için ısrarla hava desteği istiyor. Bu yazışmalardan sonra Akıncı Üssü'nden kaldırılan uçaklarla Ankara'da çeşitli yerler bombalanıyor. O anlara ilişkin bilirkişi raporunda yer alan mesajlar ise şöyle:

"Yıldırım: Emniyet hava, kuvvet macunu.

Kabaklı: Ejder, hava desteği başka yerde, elindekini kullan.

Türkben: Yeriniz neresi?

Ali Kalyoncu: Ejder geri çekil. Hava kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek.

Kabaklı: Ejder, uygula."

'DİREKT MÜDAHALE EDİN, İNDİRİN' EMRİ

Firari sanık eski Tuğgeneral Kalyoncu'nun darbe girişimine direnen sivillerin şehit edilmesi emrinin, darbeciler tarafından anında uygulandığı ise mesajlara şöyle yansıdı:

"Kalyoncu: Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin.

Yıldırım: Ok. Ettik, 8-10.

Kabaklı: "Nuri neredesin?

Büyükyazıcı: Komutanım ben 3 tekerlekli araçla geliyorum. Tabur komutanı arıza çıkarıyor.

Terzi: Komutanım jandarmanın emniyetini aldım. Bayağı biriktiler.

Yusuf Bayazıt: Kara Havacılık Komutanlığından 40 bin mühimmat vereceğim Genelkurmay için, kışlada bekliyoruz.

Terzi: İş makineleri ve çok kalabalıklar. Takviye imkanı var mı?

Kalyoncu: Çok az bekle.

Terzi: Emredersiniz komutanım.

Kalyoncu: Durumu değerlendir, kararını ver. Neye ihtiyacın var?

Terzi: Helikopter, uçak komutanım.

Kalyoncu: Tamam. Mühimmat olarak?

Terzi: Sanırım jandarmaya girdiler.

Kalyoncu: Giren kim?

Terzi: Polis. Tam isabetli uçaklar uçsunlar, devamlı. Komutanım yardım, uçak.

Kalyoncu: Nereye istiyorsun, nokta?

Terzi: Aynı yer.

Kalyoncu: AŞTİ, saray yoluna.

Terzi: ZMA taraf değişti, etrafım sarıldı.

Kalyoncu: Önceki yere geliyor.

Terzi: Doğusuna, komutanlık içinde polis kobrası var.

Kalyoncu: Mühimmat getirilirse sana nasıl ulaştırılır, ortam nasıl?"

2'Sİ SÖZDE 'YURT SULH KONSEYİ' ÜYESİ

Ali Kalyoncu ile Ertuğrul Terzi, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi oldukları gerekçesiyle Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alıyor.



PARTNER Herkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor