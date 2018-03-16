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FETÖ Selçuklu öğrenci sorumlusunun eşine ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde Konya Selçuklu eyalet öğrenci sorumlusu olduğu iddia edilen makine mühendisinin kendisi gibi ByLock kullanan eşi çıkarıldığı mahkemece ev hapsine karar verildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Konya Selçuklu eyalet öğrenci sorumlusu olduğu iddia edilen Makine Mühendisi Yasin K.

FETÖ Selçuklu öğrenci sorumlusunun eşine ev hapsi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde Konya Selçuklu eyalet öğrenci sorumlusu olduğu iddia edilen makine mühendisinin kendisi gibi ByLock kullanan eşi çıkarıldığı mahkemece ev hapsine karar verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Konya Selçuklu eyalet öğrenci sorumlusu olduğu iddia edilen Makine Mühendisi Yasin K. ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine FETÖ soruşturması kapsamında aranan eşi Hamide K., Samsun’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de saklandıkları gaybubet evinde yakalanan Yasin K. ve eşi Hamide K.’nin ayrıca örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilmişti. Yasin K. daha önce Konya’ya gönderilirken, KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Hamide K. ise bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifada veren Hamide K., adli kontrol altına alınıp ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

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